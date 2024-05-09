Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler çileden çıktı | Video 09.05.2024 | 10:27 Bursa'da düğün konvoyu yapan bir grup trafiği durma noktasına getirirken diğer sürücüler duruma isyan etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup düğün konvoyu yaparak trafiği durma noktasına getirdi. 3 şeridin tamamını kapatan grup diğer sürücüleri çileden çıkardı. Bir süre boyunca trafiğin akışını durdururken o anlar trafikteki bir sürücü tarafından kaydedildi.