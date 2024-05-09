Sakarya güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 20 metreye kadar | Video
Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sis, şehrin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Hendek ilçesi D-100 kara yolu bölgesinde yoğunluğunu devam ettiren sis görüş mesafesini düşürüyor.
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