Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
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