Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 09.05.2024 | 11:19 İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 'Kalben Sağdıç' olarak bilinen şarkıcı da gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.