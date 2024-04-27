6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Esenyurt’ta bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada | Video
Esenyurt’ta bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada | Video

Esenyurt’ta bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada | Video

27.04.2024 | 09:25

Esenyurt’ta yüzlerini gizleyerek bir eve giren 3 kadın, yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 3 kadın, gözlük takıp yüzlerini gizleyerek sokak üzerindeki bir apartmana girdi. Apartmanın içinde bir süre gezen şahıslar, en üst katta bulunan Şerife Aydın'ın evine girdi. Yatak odasına giren hırsızlar, yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyasını alıp apartmandan dışarı çıkarak kayıplara karıştı. O sırada bir alt kattaki akrabasının evinde bulunan Aydın, eve geldiğinde yatak odasının dağıldığını görünce büyük bir şok yaşadı. Eşini arayarak durumu anlatan Aydın, ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Şerife Aydın konuyu polis ekiplerine bildirirken ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin apartmana girip çıktığı o anlar ise binanın güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi.

Yaşadığı hırsızlık olayı ile ilgili konuşan Şerife Aydın, " Ben evimin alt katında eşimin ağabeyinin evinde oturuyordum. O sırada çocuğum dondurma yemek istedi. Ben eve çıktım ve kartımı aldım. Markete indikten 15 dakika sonra evime gözlüklü 3 kadın girdi. Yüzleri belli olmuyordu. Alt katta oturduktan sonra eve çıktım. Evde yatak odamın dağınık olduğu fark ettim. Kapıdan girmişler ama zorlama olmamış. Yatak odasında bazamın altında ziynet eşyalarımın olduğu hurç var. Hurcu karıştırmışlar ve çekmeceleri açmışlar. Dolapta da alyans ve yüzüğüm vardı. Onları da almışlar. İlk girdiğimde tuvaletin kapısı açıktı ve evdeler sandım. Çok korktum ve yanımda da küçük çocuğum vardı. Onu alt kata yolladıktan sonra yengemi çağırdım. Evi aradım ama kimse yoktu. Eşimi aradım. O sırada apartmandan çıkıyorlar. Birkaç dakika önce çıksam karşılaşırmışız. Zararım 400 bin liraya yakın. Olaydan sonra polisi aradım ve kayıt oluşturduk" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da ’huzur’ uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı | Video 01:22
Bursa'da 'huzur' uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı | Video 27.04.2024 | 10:47
Doğum gününde darbedilen otizmli genç, geçen yıl da aynı gün dövülmüş! | Video 07:32
Doğum gününde darbedilen otizmli genç, geçen yıl da aynı gün dövülmüş! | Video 27.04.2024 | 10:12
Samsun’da AVM’de iki kadının kavgası kamerada | Video 00:33
Samsun'da AVM'de iki kadının kavgası kamerada | Video 27.04.2024 | 10:03
Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video 00:34
Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video 27.04.2024 | 09:33
Esenyurt’ta bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada | Video 05:07
Esenyurt’ta bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada | Video 27.04.2024 | 09:25
Annesi doğumda ölen kuzuya bebek gibi bakıyorlar | Video 03:27
Annesi doğumda ölen kuzuya bebek gibi bakıyorlar | Video 27.04.2024 | 09:54
Otomobil su kanalına uçtu! Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı | Video 02:18
Otomobil su kanalına uçtu! Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı | Video 27.04.2024 | 09:53
Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video 01:05
Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video 27.04.2024 | 09:23
Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca araç metrelerce böyle kaydı | Video 00:35
Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca araç metrelerce böyle kaydı | Video 27.04.2024 | 09:23
Bağ evi fareleri yakalandı: 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi | Video 00:35
Bağ evi fareleri yakalandı: 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi | Video 27.04.2024 | 09:23
Benzin yüklü tanker kaza yaptı: Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi | Video 03:43
Benzin yüklü tanker kaza yaptı: Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi | Video 27.04.2024 | 08:51
’Alan’ yakında atv’de başlıyor! 00:43
'Alan' yakında atv'de başlıyor! 27.04.2024 | 09:11
Yasa dışı bahis operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi: 35 gözaltı | Video 01:24
Yasa dışı bahis operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi: 35 gözaltı | Video 27.04.2024 | 08:51
Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı! 48:06
Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı! 26.04.2024 | 20:40
Karabük’te uyuşturucu operasyonu | Video 00:43
Karabük'te uyuşturucu operasyonu | Video 26.04.2024 | 16:28
İlknur’un katili cinayetten sonra kıyafetini değiştirmiş | Video 01:43
İlknur'un katili cinayetten sonra kıyafetini değiştirmiş | Video 26.04.2024 | 15:39
Kapısı açık otobüsten düşen Hatice Sabahi entübe edildi; ailesi sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi | Video 05:38
Kapısı açık otobüsten düşen Hatice Sabahi entübe edildi; ailesi sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi | Video 26.04.2024 | 15:39
Kartal’da rezidansta öldürülmüştü! Şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu çıktı | Video 01:44
Kartal’da rezidansta öldürülmüştü! Şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu çıktı | Video 26.04.2024 | 15:37
Şarköy’de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video 00:33
Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video 26.04.2024 | 15:12
Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı | Video 02:15
Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı | Video 26.04.2024 | 14:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA