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Video Yaşam Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi | Video
Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi | Video

Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi | Video

27.04.2024 | 13:24

Samsun'da polis spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın giydiği spor ayakkabısı içine gizlenmiş 92,19 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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