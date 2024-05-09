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Video Yaşam Otomobile çarpan motosiklette bulunan iki genç hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video
Otomobile çarpan motosiklette bulunan iki genç hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video

Otomobile çarpan motosiklette bulunan iki genç hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video

09.05.2024 | 08:57

Denizli’de hatalı sollama yaptığı esnada önüne çıkan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki arkadaşı yaşamını yitirdi. Motosikletin çarptığı otomobildeki yolcu, şans eseri cep telefonuyla kaza anını kayda aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zekeriya Akhan (21) yönetimindeki 34 VG 8057 motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. İddiaya göre hatalı sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan Veli Çakmak yönetimindeki 20 ANA 451 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Veli Çakmak ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Motosikletin çarptığı otomobilde ise yolcu konumunda bulunan bir kişi cep telefonu ile video kaydı aldığı sırada kazayı da çekti. Görüntülerde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpıldığı ve aracın savrulduğu görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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