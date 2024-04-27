Hafif ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu! O anlar kamerada | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk, metrelerce havaya uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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