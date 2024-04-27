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Video Yaşam Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video
Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video

Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video

27.04.2024 | 09:23

Hatay’ın İskenderun körfezinde amatör balıkçı İshak Beyaz'ın köpek balığına rastladığındaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyaz'ın "kocaman lan bu" diyerek kayıt aldığı anlar gülümsetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İskenderun ilçesinde amatör balıkçı İshak Beyaz ve arkadaşları balık yakalamak için botla körfeze açıldı. Beyaz ve arkadaşları bir süre sonra köpek balığı olduğunu düşündükleri balığa denk geldiler. Amatör balıkçı Beyaz, İlk defa köpek balığı görmenin heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Beyaz'ın görüntülerde; "kocaman lan bu" dediği anlarsa gülümsetti.

"TEKNENİN DİBİNDE BİRDEN KÖPEK BALIĞI GÖRDÜK VE ÇOK HEYECANLANDIK"
Beyaz Köpek balığını gördüğünde heyecanlandığını ifade eden Balıkçı İshak Beyaz, "Sportif balıkçılık yapıyoruz. Her zamanki gibi teknemizle denize açıldık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık. Bu anları ölümsüzleştirmek için hemen video kaydına başladık. Birkaç defa tekneye doğru geldiğini görünce biraz korkmadık da değil ama beklediğimizden büyük bir köpek balığıydı. Köpek balığını tam göremedik ama yaklaşık 2-3 metre var gibiydi. Biz de bu anları ölümsüzleştirmek için kayıt yapmaya başladık" dedi.

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