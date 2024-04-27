Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video
Hatay’ın İskenderun körfezinde amatör balıkçı İshak Beyaz'ın köpek balığına rastladığındaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyaz'ın "kocaman lan bu" diyerek kayıt aldığı anlar gülümsetti.
"TEKNENİN DİBİNDE BİRDEN KÖPEK BALIĞI GÖRDÜK VE ÇOK HEYECANLANDIK"
Beyaz Köpek balığını gördüğünde heyecanlandığını ifade eden Balıkçı İshak Beyaz, "Sportif balıkçılık yapıyoruz. Her zamanki gibi teknemizle denize açıldık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık. Bu anları ölümsüzleştirmek için hemen video kaydına başladık. Birkaç defa tekneye doğru geldiğini görünce biraz korkmadık da değil ama beklediğimizden büyük bir köpek balığıydı. Köpek balığını tam göremedik ama yaklaşık 2-3 metre var gibiydi. Biz de bu anları ölümsüzleştirmek için kayıt yapmaya başladık" dedi.
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