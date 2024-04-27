Bursa'da 'huzur' uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı | Video
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 17 aranması olan şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların 'huzur ve güveni' için hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekti.
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