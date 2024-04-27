Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ve silah ele geçirilirken olayda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Toplamda 684 adet sentetik ecza hap, maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 TL nakit para ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan N.G, H.G, N.G, V.T, G.T, E.G, N.K. isimli şahıslara Uyuşturucu ve madde ticareti yapma suçundan yasal işlem başlatıldı.
Yakalanan N.G ve G.K isimli şahıslara 6136 SKM suçundan işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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