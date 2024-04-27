Uyuşturucu madde satıcısı ile 6 şüpheli yakalandı
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucusu satıcı dahil olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.
Yapılan çalışmalarda şahıslara uyuşturucu madde satan 1 şüpheli şahıs tespit edilerek evinde yapılan aramada; 7,33 gram metamfetamin maddesi, 0,94 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat (Bong) ele geçirildi. Konuyla ilgili uyuşturucu satıcısı ve 4 şüpheli şahıs yakalandı. 'Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti' suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı Gölpazarı Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli şahsa ise; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Uyuşturucu madde satıcısı ile 6 şüpheli yakalandı 27.04.2024 | 12:51
02:22
Sahte ilanlarla 52 milyonluk vurgun yapan 44 şüpheli tutuklandı | Video 27.04.2024 | 12:46
02:25
Ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu | Video 27.04.2024 | 12:09
00:49
Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video 27.04.2024 | 11:55
00:46
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 27.04.2024 | 11:20
01:31
Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü operasyon | Video 27.04.2024 | 11:13
01:19
Avcılar’da balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı | Video 27.04.2024 | 10:51
01:22
Bursa'da 'huzur' uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı | Video 27.04.2024 | 10:47
07:32
00:33
Samsun'da AVM'de iki kadının kavgası kamerada | Video 27.04.2024 | 10:03
00:34
Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video 27.04.2024 | 09:33
05:07
03:27
Annesi doğumda ölen kuzuya bebek gibi bakıyorlar | Video 27.04.2024 | 09:54
02:18
01:05
00:35
00:35
03:43
00:43
'Alan' yakında atv'de başlıyor! 27.04.2024 | 09:11