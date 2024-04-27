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Video Yaşam Apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı | Video
Apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı | Video

Apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı | Video

27.04.2024 | 13:26

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katından yere düşen çocuk yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Hamidiye Mahallesi 40871 Nolu Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, 3 yaşındaki G.S. isimli kız çocuğu üçüncü kattaki evlerinin penceresinden yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız çocuğu ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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