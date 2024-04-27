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Video Yaşam Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video
Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video

Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video

27.04.2024 | 11:55

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bitlis ve Güroymak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Batman, Van ve ilimizde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 16 Nisan 2024 ve 23 Nisan 2024 tarihlerinde yapılan özel harekât timleri destekli operasyonlar neticesinde 12 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 2 kilo 700 gram esrar, 135 gram metamfetamin, 9 gram eroin maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 2 adet tüfek ve 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
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