Samsun'da AVM'de iki kadının kavgası kamerada | Video 27.04.2024 | 10:03 Samsun'da, Bulvar Alışveriş Merkezi'nde(AVM) 2 kadın arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan bir 'fast food' işletmesinde yemek yiyen 2 kadın arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Akabinde birbirlerine saldıran kadınları çevredeki vatandaşlar ayırdı. O anlar ise vatandaşlar ise gülerek kaydetti. Kadınların neden kavga ettikleri öğrenilemedi.