Sahte ilanlarla 52 milyonluk vurgun yapan 44 şüpheli tutuklandı | Video
Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilan ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup çok sayıda vatandaşı 52 milyon TL dolandıran şüphelilerden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin değişik suçlardan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 44'ü tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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