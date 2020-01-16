Ölümü boğazındaki dövmesi gibi oldu

Boğazında "Cut here (Burayı kes)" yazılı dövmesi olan 25 yaşındaki Destan Arda, evde şakalaşırken boy aynasından kırılan camının boğazını kesmesi sonucu öldü.







İzmir'in Konak ilçesinde 25 yaşındaki Destan Arda, arkadaşlarıyla evde şakalaşırken boy aynasından kırılan camların boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz pazar akşamı Kılıçreis Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Destan Arda (25) ve bir arkadaşı şakalaşmak amacıyla birbirlerini kucaklamaya kalkıştı. Bu esnada dengesini kaybeden Destan Arda, boy aynasının üzerine düştü. Arda, aynadan kopan parçaların boğazını kesmesi sonucu kanlar içinde kaldı. Evde bulunan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirip yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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