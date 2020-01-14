Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım
Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım
Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıl ocak ayında hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar ve annesi Ayla Acar, sosyal medya paylaşımlarıyla yürek dağladı. Baba Ahmet Acar paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuduğu üniversitenden 14 Ocak 2019 tarihinde evine dönüş tarihi olduğunu belirten bir paylaşım yaparak kayıp kızına seslendi.