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  • Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

Bir yıldır kayıp Kader ’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

'nın Kemer ilçesinde geçen yıl ocak ayında hortum felaketinde kaybolan Kader 'ın (20) babası ve annesi Ayla Acar, sosyal medya paylaşımlarıyla yürek dağladı. Baba Ahmet Acar paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuduğu üniversitenden 14 Ocak 2019 tarihinde evine dönüş tarihi olduğunu belirten bir paylaşım yaparak kayıp kızına seslendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.01.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 21:13
Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

Kemer'de 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader 'ın acılı anne ve babasının sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar yürekleri dağladı.

Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

Baba paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuduğu üniversitenden 14 Ocak 2019 tarihinde evine dönüş tarihi olduğunu belirterek, şu cümlelere yer verdi:

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Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

"Babişim Kıbrıs'tan evimize gelişin 1 yıl oldu. Hadi babişim, bir tanem bizi göz yaşlarıyla, şu ezan vaktinde gözü yaşlı bırakma babişim."

Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

Anne Ayla Acar da paylaşımında, "Havaalanından Kemer'e varış önce melek sonra ev melek bu teyzesini özlemiştir" ifadelerine yer verdi.

Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım
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Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım
Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım
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