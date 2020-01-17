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17 Ocak ürünler kataloğu ile bugün büyük indirimleri kaçırmayın! Haftanın BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan, 17 Ocak ürünleri bugün raflarda yerini alacak. İlgili tam liste, geçtiğimiz günlerde kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılmıştı. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli teknoloji fırsatları öne çıkarken, ev&mutfak ekonomisi ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, HP Notebook, HP Wi-Fi yazıcı, akıllı saat ve taşınabilir mikrofonlu bluetooth speaker durumunda. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli teknoloji ürünleri ile mutfak&ev ekonomisi fırsatlarını içeren BİM 17 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 08:06 ABONE OL
BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile bugün büyük indirimleri kaçırmayın! Haftanın BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada

Yeni hafta kapsamında 17 Ocak ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu noktada, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde oldukça cazip teknoloji indirimleri dikkat çekerken, mutfağını zenginleştirmek isteyenler de için imkân bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 OCAK 2020

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, HP Notebook ve yine aynı markanın Wi-Fi yazıcısı olarak olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, kışlık giyim arayanlar için de fırsatlar var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 17 Ocak Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile bugün büyük indirimleri kaçırmayın! Haftanın BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada
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