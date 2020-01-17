e-Devlet soy ağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet ile 2020 alt üst soy bilgisi sorgulama işlemleri

İlk kullanıma açıldığından bu yana milyonlarca sorgulama işlemi gerçekleştirildi. Aile soy ağacı sayesinde vatandaşlar birçok bilgiye ulaşarak aile soyundaki bireylerin isimlerini sağ ya da ölüm durumunu öğrenmiş oldular. Eğer sizde sorgulamak yapmak istiyorsanız e-Devlet şifrenizi hazır bulundurarak aşağıdaki talimatları uygulayabilirsiniz.

E-DEVLET SOY AĞACI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet soy ağacı giriş ekranı üzerinden alt üst soy bilgisi sorgulamak oldukça kolay. Öncelikle e-Devlet şifreniz varsa aşağıdaki adımları teker teker uygulayarak "soy ağacımı öğrenmek istiyorum" sorusunun yanıtını alabileceksiniz. İşte o adımlar:

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama adresini ziyaret edin.

e-Devlet kimlik doğrulama işlemleriniz gerçekleştirin.

Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranı otomatik olarak çalışacaktır.

Karşınıza çıkan ekran size ait soy bilgisidir.

Bu ekranda yakınlık derecesi, anne – baba adı, doğum yeri tarihi, İl-İlçe-Mahalle/Köy, Cilt-Hane-Birey Sıra No, Medeni Hali, sağ ve ölüm bilgisi yer almaktadır. Bu adımları bitirdikten sonra soy ağacına nasıl bakılır sorusu da artık geride kalmış olacak.

E-DEVLET SOY AĞACI İLE ÇİFTE VATANDAŞLIK NEDİR?

Vatandaşların çoğu T.C ile soy ağacı sorgulama yaparak soy kütüğünü öğrendi. Bazıları göçmen olduklarını görünce şoka uğradılar. Belki de ilk defa soy ağacı sorgulama sayesinde bu bilgiye ulaştılar. Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için yola koyuldular. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya gibi ülkeler çifte vatandaşlık verirken Yunanistan sadece soyunda Yunan kimliği taşıyan kişilere ılımlı bakıyor.