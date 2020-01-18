Türk bilim insanı NASA ekibinde

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Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olan Betül Kaçar, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ekibine kabul edildi. Kaçar, NASA'nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekipte görev alacak. Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi'nde kimya eğitimi gördü, ve 20 yaşında ABD'ye göç etti. 20 yaşında Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, 2010'da Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı. Evrimin molelüler mekanizmalarına yönelik anlayışımızla ilgilenen Kaçar, doktora sonrası çalışmalarını NASA'da sürdürdü. 2012'de Harvard Üniversitesi'ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görev aldı. Türk bilim insanı, 2017'den bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanından çalışıyor.