Can dostlar işbaşında

Mehmetçiğin terörle mücadelesinde önemli görevler üstlenen dedektör köpekler, henüz yavruyken başladıkları eğitimlerinde zorlu aşamaları geçerek göreve hazır hale geliyor. Mehmetçiğin riskli bölgelerdeki operasyonlarının yanı sıra Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında mayın ve bomba arama, keşif gibi görevleri yerine getiren askeri köpekler, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda büyük özen ve özveriyle yetiştiriliyor. Köpekler, henüz yavruyken başlayan eğitimlerinin ardından uçaklarla görev birliklerine sevk ediliyor.







YETENEKLERİNE GÖRE...

Özel görevler için Köpek Üretim ve Bakım Bölük Komutanlığı'nda damızlık olarak ayrılan ve ırklarının en iyi özelliklerini taşıyan köpeklerin yavruları seçiliyor. Köpekler, eğitim için en elverişli çağa ulaşmalarıyla Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'na bağlı mayın arama, bomba arama, narkotik madde arama, arama kurtarma, takip, devriye ve keşif eğitim takımlarının uzman eğiticilerince test ediliyor. Köpekler test sonucunda yeteneklerine göre kategorilendiriliyor.

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