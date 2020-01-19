Meteoroloji’den son dakika İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya ilişkin hava durumu raporu son dakika olarak yayınlanırken, İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Ocak ayının ortalarını geçtiğimiz şu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar, doğu kesimlerinde ise kar yağışları etkiliyor. Hal böyleyken gün içerisinde vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. MGM, Pazar günü çeşitli planlar yapacak olan vatandaşları ilgilendiren hava durumu uyarılarını resmi internet sitesi üzerinden açıklarken, yeni haftaya ilişkin 5 günlük hava durumu raporunu da yayınladı. Raporda dikkat çeken ayrıntı ise İstanbul için kar yağışı tarihi verilmesi oldu. Bilindiği üzere bu yıl İstanbul'da kar yağışı hiç görülmedi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sabah.com.tr olarak MGM'den yapılan son dakika uyarılarına haberimizin içerisinde yer verdik…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SON DAKİKA İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna haberimizin içerisinden ulaşabilir, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…