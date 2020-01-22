Meteoroloji’den son dakika İstanbul için kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! MGM’den yarın için kritik uyarı

VATANDAŞLAR DİKKAT! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısında bulunurken, İstanbul'da yağması beklenen kar yağışının ne kadar süreceği ile ilgili bilgi de verdi. Ocak ayının sonlarında geldiğimiz şu günlerde doğu illeri yoğun kar yağışı etkisinde devam ederken, batı illerimiz de ise sağanak yağışlar yoğun bir şekilde etkisini hissettiriyor. Hafta başında yayımladığı hava durumu ve sıcaklık değerleri raporu ile 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna açıklık getiren MGM, gün vererek uyarılarda bulunmuştu. Geçtiğimiz gün Çatalca ve Silivri'de etkisini gösteren kar yağışının ardından gözler Meteoroloji'nin uyarıları çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş güne ilişkin tahmin raporu ile beklenen sıcaklık değerlerini de paylaşırken, İstanbul'da yağması beklenen kar yağışının ne kadar süreceği bilgisini de paylaştı. Haberimizin içerisinden İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusunun yanıtını bulabilir, 23 Ocak Perşembe ve önümüzdeki 5 güne ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBULLULAR DİKKAT

Geçtiğimiz gün Çatalca ve Silivri'de etkisini gösteren kar yağışının ardından gözler Meteoroloji'nin uyarıları çevrildi. MGM, İstanbul'da yağması beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.