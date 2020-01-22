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’den için kar yağışı ve uyarısı geldi! MGM’den yarın için kritik uyarı

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, için kar yağışı uyarısında bulundu. Ocak ayının sona ermesine sayılı günler kala batı bölgelerinde sıcaklıklar kademeli bir düşüş içerisinde bulunuyor. Doğu illerimizde ise yoğun kar yağışı devam ediyor. Hal böyleyken, vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Kar ne zaman yağacak?’ sorusunu sıklıkla araştırıyor. Bu doğrultuda, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, İstanbul'da beklenen kar yağışının ne kadar süreceği bilgisini de açıkladı. Öte yandan kurum, Kuzey ve Doğu kesimlerin Perşembe ve Cuma, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalacağını açıkladı. Haberimizden, 23 Ocak 2020 Perşembe gününe ilişkin Meteoroloji'nin hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 20:12 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika İstanbul için kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! MGM’den yarın için kritik uyarı

VATANDAŞLAR DİKKAT! Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin ve kar yağışı uyarısında bulunurken, 'da yağması beklenen kar yağışının ne kadar süreceği ile ilgili bilgi de verdi. Ocak ayının sonlarında geldiğimiz şu günlerde doğu illeri yoğun kar yağışı etkisinde devam ederken, batı illerimiz de ise sağanak yağışlar yoğun bir şekilde etkisini hissettiriyor. Hafta başında yayımladığı hava durumu ve sıcaklık değerleri raporu ile 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna açıklık getiren MGM, gün vererek uyarılarda bulunmuştu. Geçtiğimiz gün Çatalca ve Silivri'de etkisini gösteren kar yağışının ardından gözler Meteoroloji'nin uyarıları çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş güne ilişkin tahmin raporu ile beklenen sıcaklık değerlerini de paylaşırken, İstanbul'da yağması beklenen kar yağışının ne kadar süreceği bilgisini de paylaştı. Haberimizin içerisinden İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusunun yanıtını bulabilir, 23 Ocak Perşembe ve önümüzdeki 5 güne ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBULLULAR DİKKAT

Geçtiğimiz gün Çatalca ve Silivri'de etkisini gösteren kar yağışının ardından gözler Meteoroloji'nin uyarıları çevrildi. MGM, İstanbul'da yağması beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Meteoroloji’den son dakika İstanbul için kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! MGM’den yarın için kritik uyarı
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