Sevk başlangıç ve sevk bitiş tarihi nedir? 2020 Şubat celbi sevk başlangıç ve bitiş tarihleri

Bedelli askerlik, 2019 yılında kalıcı olarak kabul edildi. Bu gelişmenin ardından, askerlik yükümlülüğü olan binlerce vatandaş, bedelli askerlik başvurusunda bulundu. Başvuru sahipleri, askerlik ile ilgili detayların belli olmasına yakın "Sevk başlangıç ve sevk bitiş tarihi nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 şubat celbi sevk başlangıç ve sevk bitiş tarihleri neler? Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumundaki 2020 bedelli askerlik yerleri de belli olacak. MSB tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından e Devlet sorgulama sayfası üzerinden sevk yerlerini sorgulayabilecek olan vatandaşlar, bu yıl içerisinde bedelli askerlik görevini nerede yapacağını öğrenebilecekler.

2000/1 TERTİP UZUN DÖNEM ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ile Şubat celbi ve bedelli askerlik yerleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.