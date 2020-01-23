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aktüel ürünler kataloğunda neler var? Yeni haftanın kataloğu indirim listesi yayında!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu indirime girdi. Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla indirimli ürünler raflara dizildi. Yarından itibaren geçerli olacak indirimlerde en çok Huawei cep telefonu ilgi görüyor. Hem ucuz hem kaliteli 24 Ocak kataloğu her bütçeye hitap ediyor. Bu bağlamda ‘’ ürünler bu hafta neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Müşterisini memnun eden indirimler 1 hafta boyunca raflardan ayrılmayacak. Stoklardaki ürünleri kaçırmak istemeyenler yeni haftanın kataloğunu inceliyor. Peki aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ucuzluğun ve kalitenin adresi olan aktüel ürünler kataloğu indirim listesi!

Giriş Tarihi: 23.1.2020 11:44 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında!

aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Yarından itibaren satışa sunulacak olan kataloğun ilk sayfasında teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla indirimli ürünler listesini yayınlanan mağaza her zevkten bütçeye hitap ediyor. Hal böyle olunca '' kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Ocak ayının son indirimlerini merak edenler haftanın öne çıkan ürünlerini merak ediyor. Bu haftanın ön plana çıkarılan ürünü Huawei Y5 Cep Telefonu oldu. 999 TL'den satışa sunulacak ürün için stoklar tükenmeden alışverişinizi yapın. İşte haftanın şok fırsatlarıyla karşımıza çıkan 24 Ocak 2020 ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA ŞOK FIRSATLAR! (24 OCAK 2020)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta özellikle mutfak malzemeleri ve teknolojik ürünler vatandaşların dikkatini çekiyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri ise Huawei Y5 cep telefonu, Ankastre set, telefon tutucu, kablosuz şarj cihazı oldu. Yukarıda yer alan görsele tıklayarak 24 Ocak BİM kataloğuna bakabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında!
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