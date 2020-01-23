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Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı! ’a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde soğuk havalar yurt genelinde etkisini hissettirirken, yurdun pek çok kesiminde kar yağışları görülmeye devam ediyor. Vatandaşlar da gün içerisinde sıklıkla ‘Bugün hava nasıl olacak? ve ’a kar ne zaman yağacak?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. MGM yayınladığı raporda, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 22:49 ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Ocak ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde yurt genelinde sıcaklıklar kademli olarak düşerken, pek çok ilde kar yağışları görülüyor. Hal böyleyken, 'da yaşayan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinden MGM tarafından yayınlanmış olan 5 günlük hava durumu raporuna yer verdik. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ UYARDI! PEK ÇOK İLDE SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, kar yağışı beklenen illeri görüntüleyebilirsiniz…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…
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