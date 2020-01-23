Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Ocak ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde yurt genelinde sıcaklıklar kademli olarak düşerken, pek çok ilde kar yağışları görülüyor. Hal böyleyken, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinden MGM tarafından yayınlanmış olan 5 günlük hava durumu raporuna yer verdik. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ UYARDI! PEK ÇOK İLDE SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, kar yağışı beklenen illeri görüntüleyebilirsiniz…