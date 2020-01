Ölümcül virüse karşı üst düzey önlem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda grip vakaları ile ilgili açıklamada bulundu. Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de önlem alınması çağrısında bulunduğu koronavirüs konusunda Türkiye'nin hangi önlemleri alacağına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, bunun nezleden SARS'a kadar giden hastalıkların sebebi olabilecek bir virüs olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil

RİSKLİ DURUM YOK

Bakan Koca, "Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum" dedi. Çin'in Wuhan şehrinden Türkiye'nin hava yolu şirketlerinin seferi bulunmadığını ancak Çin hava yollarının haftada 3 defa sefer yaptığını anlatan Koca, "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüzün Çin'den gelen bütün yolcuları bu anlamda yakın takibe aldı. 7/24 hem liman hem havaalanlarında bu takipler kapıdan itibaren yapılıyor. Çin'den gelen bütün yolcuların ateş, öksürük, nefes almada güçlüğü olan vakaları özellikle ekibimiz yakın takip içinde, şu an riskli bir durumun olmadığını ve riskli bir hastanın da görülmediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.







TERMAL KAMERALI ÖNLEM

Havaalanlarında denetleme merkezleri ve karantina odaları bulunduğunu söyleyen Koca, "Gelen hastaların ateş, öksürük ve nefes güçlüğü olma durumunda arkadaşların, sağlık ekibinin özellikle denetim yaptığı, riskli bir hastayı da karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde bizim şu an bir hazırlığımız var. Şu an Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama bu anlamda da termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.

Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadığını söyleyen Koca, Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, dünyada grip vakalarında ölümlerin 290 bin ile 650 bin arası olduğunu, özellikle 5 yaş altı çocukların ve 65 yaş üstü erişkinlerin, kronik hastalığı bulunanların, hamilelerin risk taşıdığını ifade etti.



'İLAÇ SORUNU YOK'

Koca, "Piyasada yer yer 'grip ilaçlarının olmadığı' şeklinde haberler oldu. Şu an piyasada 350 bin kutu şurup, 700 bin kutu tablet formu ve 600 bin de Sağlık Bakanlığı depolarında olmak üzere 1 milyon 650 bin kutu ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi. Vatandaşlardan bu dönemde, kalabalık ortamlardan ve gripli hastalardan uzak durmalarını isteyen Koca, istirahat ve bol sıvı tüketmenin önemine işaret etti. Şu anda mevsimsel gribin yarısında "H1N1" ajanının etkili olduğunu dile getiren Koca, "Bu anlamda artık 'domuz gribi' adlandırmasını yapmıyoruz, rutin, mevsimsel bir grip ajanının olduğunu biliyoruz. Tedirgin olmaya gerek yok" dedi.