Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! Yurt genelinde sağanak ve kar yağışı geliyor

Haberi: yeni hafta için uyardı! Yurt genelinde sağanak ve kar yağışı geliyor

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu resmi sitesi üzerinden olarak yayınladı. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde Doğu’da kar yağışları Batı’da ise kuru soğuklar etkisini kademeli bir şekilde arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Çarşamba ve Perşembe günleri İstanbul’da kar yağışları ön görülmüş ancak yüksek kesimler hariç kent genelinde kar yağışı görülmemişti. Hal böyleyken, vatandaşlar gün içerisinde ‘İstanbul’a kar yağacak mı?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, yurt genelinde sağanak ve kar yağışlarının etkili olacağını belirtti. Kurum, oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı da vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyardı. Haberimizin içerisinden önümüzdeki 5 güne ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 18:52 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! Yurt genelinde sağanak ve kar yağışı geliyor

VATANDAŞLAR DİKKAT! Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, özellikle Pazartesi gününden itibaren sağanak ve kar yağışlarının tüm yurtta etkisini yoğun bir şekilde hissettireceğini belirtti. Ocak sonu itibari ile Doğu illerinde beyaz örtü hayatı olumsuz şekilde etkilerken, Batı'da ise kuru soğuklar etkisini kademeli bir şekilde arttırmaya devam ediyor. Hal böyleyken, 'Bugün hava durumu nasıl olacak? ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' soruları vatandaşlar tarafından gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Yeni haftaya ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini de raporda başlayan MGM, kuvvetli rüzgâr, sis, yoğun sağanak ve kar yağışı konusunda uyarılar yaptı. Haberimizin içerisinden hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin hava durumu raporlarını bulabilir, sağanak ve kar yağışı uyarılarına ulaşabilirsiniz…

METEOROLOJİ HAFTA SONU VE YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! CUMARTESİ VE PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizden, Meteoroloji'nin hafta sonu ve yeni hafta için paylaştığı son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! Yurt genelinde sağanak ve kar yağışı geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN