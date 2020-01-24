Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! Yurt genelinde sağanak ve kar yağışı geliyor

VATANDAŞLAR DİKKAT! Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, özellikle Pazartesi gününden itibaren sağanak ve kar yağışlarının tüm yurtta etkisini yoğun bir şekilde hissettireceğini belirtti. Ocak sonu itibari ile Doğu illerinde beyaz örtü hayatı olumsuz şekilde etkilerken, Batı'da ise kuru soğuklar etkisini kademeli bir şekilde arttırmaya devam ediyor. Hal böyleyken, 'Bugün hava durumu nasıl olacak? ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' soruları vatandaşlar tarafından gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Yeni haftaya ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini de raporda başlayan MGM, kuvvetli rüzgâr, sis, yoğun sağanak ve kar yağışı konusunda uyarılar yaptı. Haberimizin içerisinden hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin hava durumu raporlarını bulabilir, son dakika sağanak ve kar yağışı uyarılarına ulaşabilirsiniz…

METEOROLOJİ HAFTA SONU VE YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! CUMARTESİ VE PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizden, Meteoroloji'nin hafta sonu ve yeni hafta için paylaştığı son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.