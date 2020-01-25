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Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, 'nın Doğanyol ilçesinde çöken evde yaşamını yitiren Gazal Say (33) ile oğlu Yusuf Ali Say (5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.1.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 15:35 ABONE OL
Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki bazı evlerde göçük oldu. Göçükte enkaz altında kalarak hayatlarını yitiren anne Gazal Say (33) ve oğlu Yusuf Ali Say (5) için ilçede cenaze töreni düzenlendi.

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Törene eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, siyasi parti temsilcileri, baba Nadir Say ile yakınları katıldı.

Anne ve oğlunun cenazeleri öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.

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