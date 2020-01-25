SON DAKİKA HABERİ: Elazığ depremi sonrası deprem uzmanlarından Türkiye deprem haritası ile flaş uyarı: Yer kabuğu kırılması...

Elazığ depremi sonrası tüm Türkiye seferber olurken, vatandaşlar da deprem ile ilgili gelişmeleri anbean takip ediyor. Deprem sonrası en çok araştırılan konulardan biri de deprem uzmanları tarafından yapılan Elazığ ve Malatya depremi yorumları oldu. Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yer kabuğu kırılmış olabilir dedi ve detaylı bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamasının ardından vatandaşlar deprem yer kabuğunun kırılması nedir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un yaptığı yer kabuğu kırılması açıklaması ve deprem ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI DEPREM UZMANI FLAŞ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı açıklamada yer kabuğu kırılmış olabilir diyerek Elazığ depremi hakkında görüşlerini canlı yayında paylaştı.

YER KABUĞU KIRILMASI NEDİR?

Yer kabuğu kırılması olarak da adlandırılan sığ depremler Türkiye ve çevre ülkelerde risk oluşturmaktadır. Bu depremler genellikle 35 kilometreden daha az derinliklerde meydana gelir. Yüzyıllardır, bölgede bu tür binlerce deprem meydana gelmektedir, ancak sadece bir düzine kadar hissedilebilir ve çok azı hasar yaratacak kadar büyük olur. Bunlar bir tanesini dün Elazığ'da yaşadık. Bu yaşadığımız deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bu konuya ilişkin bir açıklama yapınca insanlar, yukarıda bahsettiğimiz kavramı araştırmaya başladı. İşte Prof. Ersoy'un yaptığı açıklamalar...