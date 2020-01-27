Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Batı'ya sağanak, Doğu'ya kar yağışı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları geldi. Ocak ayı sonlarına gelinirken, Batı illerinde kuru soğukla beraber yağışların etkisi artmaya başladı. Doğu illeri ise kar yağışına teslim oldu.Tam bu noktada, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ili sağanak yağış konusunda uyardı. MGM ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını gerektiğini belirtti.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş günlük sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.