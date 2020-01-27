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'den son dakika ile sağanak, kar yağışı uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika ile sağanak, kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak ayının sonlarına gelinirken, yurdun Doğu bölgelerinde kar yağışı, Batı'da ise kuru soğuklarla beraber sağanak yağış etkisini hissettiriyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken tarih de verdi. MGM ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 20:01 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Batı'ya sağanak, Doğu'ya kar yağışı! Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak, kar yağışı uyarıları geldi. Ocak ayı sonlarına gelinirken, Batı illerinde kuru soğukla beraber yağışların etkisi artmaya başladı. Doğu illeri ise kar yağışına teslim oldu.Tam bu noktada, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ili sağanak yağış konusunda uyardı. MGM ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını gerektiğini belirtti.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş günlük sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
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