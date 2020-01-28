Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Elazığ'da olan 6.8'lik deprem sonrası Frank Hoogerbeets’ten son dakika açıklaması: 'En fazla 2-3 günlük bir sürede...'

Elazığ'da olan 6.8'lik sonrası Frank Hoogerbeets’ten son dakika açıklaması: 'En fazla 2-3 günlük bir sürede...'

Elazığ depreminin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da korkusunu yakından hissetti. Son dakika haberine göre; deprem kahini olarak bilinen Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Bugün son durum hakkında bilgi paylaşılmış ve 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. AFAD da 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 1008 adet artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Konuya yönelik açıklama yapan uzmanlar arasına Frank Hoogerbeets de eklendi. Hoogerbeets, Twitter hesabı üzerinden Türkçe tweet attı ve grafikle beraber yer sarsıntının ayrıntılarına değindi. Ünlü uzmanın bu açıklamaları geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 12:49 ABONE OL
Elazığ'da olan 6.8'lik deprem sonrası Frank Hoogerbeets’ten son dakika açıklaması: 'En fazla 2-3 günlük bir sürede...'

Elazığ Sivrice'de gerçekleşen ve can kayıpları ile çok sayıda yaralıların bulunduğu depreme ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ederken, bugün açıklanan son rakama göre 41 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, yaptıkları ilk açıklamalarda bölgedeki fay hattının uzun süre aktif olmadığına dikkat çekmiş ve konuyu çeşitli yönleriyle değerlendirmişti. AFAD da 6.8 şiddetindeki sarsıntının ardından 1008 artçı meydana geldiğini duyurdu. Yorumları merak edilen ve deprem kahini olarak da değerlendirilen Frank Hoogerbeets de Twitter üzerinden flaş açıklamalarda bulundu.

"EN FAZLA 2-3 GÜNLÜK BİR SÜREDE..."

Frank Hoogerbeets, Türkçe tweet attı ve bir grafik paylaştı. Ünlü uzmanın yorumu sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika açıklamasının detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da olan 6.8'lik deprem sonrası Frank Hoogerbeets’ten son dakika açıklaması: 'En fazla 2-3 günlük bir sürede...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN