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Akdeniz ve depreminin ardından ünlü uzman Frank Hoogerbeets'ten son dakika paylaşımı: risk haritası ile beraber...

Geçtiğimiz hafta Elazığ'da 6.8, bugün ise önce 'da 5.1 ve daha sonra Akdeniz'de 5.4 şiddetindeki şiddetindeki son depremler yurt çapında büyük panik yarattı. İstanbul ve İzmir'de de hissedilen Manisa depremi hakkında konuya yönelik uzmanlar tarafından peş peşe açıklamalar yapılmış, Türkiye'deki fay hattı hareketliliğine dikkat çekilmişti. hakkında son dakika açıklama yapanlar arasında dünyaca ünlü kahin Frank Hoogerbeets de eklendi. Hoogerbeets'in sahibi olduğu araştırma şirketi Ditrianum tarafından bugün bir paylaşım yapıldı. Frank Hoogerbeets de bu gönderiyi kendi Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve korkutan deprem detayına dikkat çekti. Ünlü uzmanın deprem açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika haberinin detayları ve o paylaşım...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 19:31 ABONE OL
Akdeniz ve Manisa depreminin ardından ünlü uzman Frank Hoogerbeets'ten son dakika paylaşımı: Deprem risk haritası ile beraber...

Geçtiğimiz hafta Elazığ Sivrice'de gerçekleşen ve can kayıpları ile çok sayıda yaralıların bulunduğu depreme ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanırken, bugün de tekrardan sallandı. Öğlen 14.26'da Manisa Kırkağaç'ta gerçekleşen 5.1 şiddetindeki , şehir genelinde hissedilmesinin yanı sıra İstanbul ve İzmir'de de etkisini gösterdi. Vatandaşlar büyük panik ve tedirginlik yaşarken, artçı sarsıntılar da devam etti. Bilindiği gibi, uzmanlar tarafından hem Elazığ hem de Manisa çevresindeki fay hatları risk haritasına dikkat çekilmiş ve çok önemli açıklamalar yapılmıştı.

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Yorumları merak edilen ve deprem kahini olarak değerlendirilen Frank Hoogerbeets Twitter üzerinden flaş açıklamalarda bulundu. Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum araştırma şirketi, güncel deprem risk haritasını paylaşırken dünyaca ünlü isim de peşi sıra açıklamalar yaptı. Hoogerbeets'in yorumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte, son dakika açıklamasının detayları...

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Akdeniz ve Manisa depreminin ardından ünlü uzman Frank Hoogerbeets'ten son dakika paylaşımı: Deprem risk haritası ile beraber...
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