Akdeniz ve Manisa depreminin ardından ünlü uzman Frank Hoogerbeets'ten son dakika paylaşımı: Deprem risk haritası ile beraber...

Geçtiğimiz hafta Elazığ Sivrice'de gerçekleşen ve can kayıpları ile çok sayıda yaralıların bulunduğu depreme ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanırken, bugün de Manisa tekrardan sallandı. Öğlen 14.26'da Manisa Kırkağaç'ta gerçekleşen 5.1 şiddetindeki deprem, şehir genelinde hissedilmesinin yanı sıra İstanbul ve İzmir'de de etkisini gösterdi. Vatandaşlar büyük panik ve tedirginlik yaşarken, artçı sarsıntılar da devam etti. Bilindiği gibi, uzmanlar tarafından hem Elazığ hem de Manisa çevresindeki fay hatları risk haritasına dikkat çekilmiş ve çok önemli açıklamalar yapılmıştı.

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DEPREM RİSK HARİTASI İLE BERABER DİKKAT ÇEKEN UYARI!

Yorumları merak edilen ve deprem kahini olarak değerlendirilen Frank Hoogerbeets Twitter üzerinden flaş açıklamalarda bulundu. Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum araştırma şirketi, güncel deprem risk haritasını paylaşırken dünyaca ünlü isim de peşi sıra açıklamalar yaptı. Hoogerbeets'in yorumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte, son dakika açıklamasının detayları...