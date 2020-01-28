Pınar Kaynak cinayetinden son dakika haberi geldi! Müge Anlı canlı yayında kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Müge Anlı canlı yayın programından son dakika haberi geldi. Trabzon'un Çukurçayır Mahallesinde bundan tam 2,5 yıl önce vahşice katledilen Pınar Kaynak cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan programda yaşanan olayın 10. Duruşmasına ait detaylar izleyici ile paylaşırken programa bağlanan bir izleyici vahşice öldürülen genç kadını Maçka yolu üzerinde bir aracın içerisinde gördüğünü ifade ederken Pınar'ın arkadaşı Çağla Hanım'ın anlattıkları ile stüdyo adeta şoke oldu. Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni ve kan donduran gelişmelerin yaşandığı biliniyor. Peki, Müge Anlı canlı yayında bugün neler yaşandı? İşte Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili ortaya çıkan son dakika haberi ile ilgili diğer tüm detaylar…

MÜGE ANLI STÜDYOSUNDA KAN DONDURAN AYRINTILAR! PINAR KAYNAK'IN KATİLİ KİM?

Atv ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan Müge Anlı canlı yayın programında son günlerde çözülmeye çalışılan Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili tüm stüdyonun kanını donduran gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte yaşanan vahşetle ilgili diğer detaylar…