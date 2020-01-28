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Son dakika haberi: Ünlü uzmanı açıkladı! ’deki bir sonraki deprem orada olabilir…

Ülkemizin aktif fay hatlarının geçiş doğrultusunda bulunması ve kuşağında bulunması nedeniyle, çoğu zaman küçük, orta ve büyük şiddetlerde depremlere maruz kalınıyor. En son Elazığ ve Malatya illerimizde 6.8 şiddetinde yaşanılan korkunç depremin ardından bugün akşam saatlerinde Akdeniz açıkları Muğla – Marmaris’te meydana gelen 5.5’lik depremin ardından ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan tarafından ’de yeni bir deprem meydana gelebileceği açıklandı. Prof. Dr. Ahmet Ercan yaptığı bu açıklamanın ardından beklediği bu depremin hangi ilde meydana geleceğini de dile getirdi. İşte ünlü deprem uzmanının son dakika açıklamalarından detaylar…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 23:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanı açıkladı! Türkiye’deki bir sonraki deprem orada olabilir…

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından pek çok uzmanından son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'nın ardından İstanbul ile Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında meydana gelen 5.5'lik depremin ardından Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan flaş açıklamalar geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan yaptığı açıklamada 'nin yakın zamanda yeni bir deprem yaşayabileceğini belirterek söz konusu depremin yaşanabileceği o ili de dile getirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanı açıkladı! Türkiye’deki bir sonraki deprem orada olabilir…
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