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sonuçları açıklandı! MPİ ile 29 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile 29 Ocak 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 29 Ocak Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve ekranı...

Giriş Tarihi: 29.1.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 21:54 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ ile 29 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 29 Ocak Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Sayısal Loto sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

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Sayısal Loto 29 Ocak çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.45'te yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, bu akşam yapılan çekilişe yönelik detaylar;

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ ile 29 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
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