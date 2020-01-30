Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda bu hafta sürpriz indirim fırsatı

30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 30 Ocak kataloğunda bu hafta sürpriz indirim fırsatı

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı Okulların açılmasına kısa süre kala okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerinde sürpriz indirimler yer alıyor. Her hafta yepyeni ürünlerle karşımıza çıkan mağazanın yeni ürünleri dikkat çekiyor. Bu bağlamda ‘’ kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 30 Ocak Perşembe günü Honor 8S Cep Telefonu 899 TL, HI-LEVEL 49HL660 49" Full HD Smart Led TV 1.699 TL, HI-LEVEL 32HL550 32" Uydu Alıcılı Led TV 799 TL’den satışa sunulacak. Sizde en yakın mağazaya giderek indirimli ürünler listesinden faydalanabilir, bütçenizde uygun alışveriş yapabilirsiniz. Haberimizin detaylarından kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 09:43 ABONE OL
A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda bu hafta sürpriz indirim fırsatı

Haftanın merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 30 Ocak kataloğunda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor. Hem okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrenciler hem de ev eşyası eksiklerini tamamlamak isteyen anneler için katalogda birbirinden güzel fırsatlar bulunuyor. A101 kataloğu aktüel listesinde cazip ve indirimli kırtasiye fırsatları bulunurken, teknoloji ürünleri de oldukça iddialı. 30 Ocak Perşembe günü raflarda Honor 8S Cep Telefonu 899 TL, Sunny Reflex Çelik Kettle 49,95 TL, Piranha Kablosuz Mouse 12,95 TL, Piranha Cep Telefonu Uyumlu Lens 7,95 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, indirimli kırtasiye ürünleri ile çeşitli teknolojik aletleri içeren 30 Ocak 2020 Perşembe listesini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 30 OCAK 2020

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Aldın Aldın sloganıyla indirimli ürünlerini raflara dizen mağazanın teknolojik ve kırtasiye ürünleri dikkat çekiyor. Ocak ayının son indirimler müşterilerini bekliyor. İşte ürünler tam listesi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda bu hafta sürpriz indirim fırsatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN