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Son dakika haberi... 'da gök gürültülü etkili oluyor

'den için son dakika uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü etkisini gösteriyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 16:46 ABONE OL
Son dakika haberi... İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Son dakika haberi... İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
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