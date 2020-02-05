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  • Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

Son dakika haber: bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

'da düşmesi sonrası bölgeden son dakika haberi geldi... Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürerken çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti

Giriş Tarihi: 05.02.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 11:33
Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

'da yaşanan faciası sonrası bölgeden son dakika haberi geldi. Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ise gece saatlerinde ara verilmişti.

Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

SABAHIN İLK SAATLERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları, itfaiye ve jandarma ekipleri sabah saatlerinin ilk ışıklarında yeniden arama kurtarma çalışması başlattı.

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Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLECEK

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, ölen 5 kişinin cenazelerinin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

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Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunun sadece iş makineleri ve arama kurtarma çalışması yürüten araçlara açık olduğunu kaydetti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Şu anda vefat eden 5 vatandaşımız, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor." dedi.

Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı
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Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı
Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı
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