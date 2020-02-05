Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı
Son dakika haber: Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı
Van'da çığ düşmesi sonrası bölgeden son dakika haberi geldi... Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürerken çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti
Giriş Tarihi: 05.02.2020
11:23
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
11:33
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