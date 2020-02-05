Son dakika! Van Bahçesaray'dan acı haber! 8 Jandarma, 9 Sivil, 3 Korucu , 3 İtfaiye eri şehit oldu |Video
Van Bahçesaray'dan son dakika acı haber! Van Bahçesaray'da çığ altında kalanları kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van Bahçesaray'da çığ felaketinde 8 Jandarma, 9 Sivil, 3 Korucu , 3 itfaiyesi şehit oldu.
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