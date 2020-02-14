Dudakta uçuk neden çıkar? Dudaktaki uçuk nasıl geçer?

İnsan metabolizmasının bazı zamanlarda güçsüz düşmesi vücutta bazı işaretlerle kendini belli ediyor. Bu kimi zaman da dudaklarda uçuk çıkması şeklinde kendini belli ediyor. Durum böyle olunca dudaklarında uçuk çıkanlar bilgi sahibi olmak için arama motorlarında yoğun şekilde Dudakta uçuk neden çıkar ve nasıl geçer? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Acı hissi veren bu küçük yaralar insan yaşantısında görünüş açısından da istenmeyen problemlere neden olabiliyor. Peki, Dudakta uçuk neden çıkar ve nasıl geçer? İşte tüm merak edilenler…
Uçuk çıkmasına sebep olan herpes simpleks adlı virüs enfeksiyon oluşturabilmek açısından dudak ve ağız bölgesini uygun olarak görür ve tercih eder. Ancak bu sadece etki alanının dudak ve ağız bölgesiyle sınırlı olduğu anlamına gelmemektedir. Bazı kişiler üst dudak ile burun arasında bulunan üçgenimsi bölgede, burnun iç ve dış kısmında, boyun , çene kısmı ya da yanaklarda uçuklar meydana gelebilmektedir. Bünyesi ve bağışıklığı zayıf olan kimselerde yahut organ nakli geçirmiş kişilerde ve kanser hastalığı olan kimselerde gözlerde de uçuk meydana gelebilir. Oldukça tehlikelidir ve körlüğe dahi sebebiyet verebilir.
Uçuğa neden olan virüslerin uyku halindeyken aktive olması nedeniyle yaralar ortaya çıkmadan önce dudak ve çevresinde yanma, uyuşukluk, kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtiler baş göstermeye başladığı andan itibaren bazı doğal ve bitkisel ürünlerle kabarcıklı yaralarla uçuk oluşmadan tedavi edilebilir. İşte bunlardan bazıları;
Tüm bu önlem ve tedavilere rağmen şiddetli olarak uçuk şikayetiniz sürüyorsa bir dağlık kuruluşuna başvurarak hekim muayenesinden geçmeniz önerilir.
Bağışlık güçlendirici bileşikler, antimikrobiyal ve Antiviral, antimikrobiyal ilaçlar uçuk tedavisinde oldukça etkilidir. Bu sayılanlardan bazıları uçuğa neden olan virüsün yayılmasına engel teşkil ederek sınırlandırılmasında rol oynar. Diğer tür ilaçlar ise meydana gelen enfeskiyonun nüksetmesini engller ve rahatsızlığı ve ağrıyı azaltır. Her sayılan yöntemler her rahatsızlığı yaşayan kişide aynı etkiyi göstermeyebilir. Ancak bazı doğal ürün ve besinler gelecekte olası uçuk rahasızlıklarını önlem olması yada mevcut uçuk rahatsızlıklarının tekrarlamasını önlemek için tercih edilebilir. Uçuk rahatsızlığına iyigelen doğal ve bitkisel ürün ve yiyecekler bazıları şunlardır;
Uçuk tedavisinde en etkili olarak kullanılan krem türü içinde çinko barındıran çinko oksit kremleridir. Bu tür kremler kullanılırsa uçuk rahatsızlığı tedavisi hızlanmış ve yakınmalar hafifletilmiş olur.
Sadece anekdot olarak kanıtlanan verşler diş macununun uçuklar üzerinde etkisi olduğunu söylemektedir. Bazı kimseler diş macununun uçuk üzerinde etkili olduğunu söylese de uzmanlar bu konu üzerinde araştırma yapmamışlardır. Diş macununa temizleme ve köpürme özelliği katan sodyum loril sülfat tahriş edici özelliği bulunmaktadır ve aft oluşumuna neden olabilen bir maddedir.DUDAKTA UÇUK VE GÖĞÜS AĞRISI ZATÜRRE BELİRTİSİ OLABİLİR BEBEKLERDE AĞIZ YARALARI NASIL GEÇER? EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ