Dudakta uçuk neden çıkar? Dudaktaki uçuk nasıl geçer?

İnsan metabolizmasının bazı zamanlarda güçsüz düşmesi vücutta bazı işaretlerle kendini belli ediyor. Bu kimi zaman da dudaklarda uçuk çıkması şeklinde kendini belli ediyor. Durum böyle olunca dudaklarında uçuk çıkanlar bilgi sahibi olmak için arama motorlarında yoğun şekilde Dudakta uçuk neden çıkar ve nasıl geçer? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Acı hissi veren bu küçük yaralar insan yaşantısında görünüş açısından da istenmeyen problemlere neden olabiliyor. Peki, Dudakta uçuk neden çıkar ve nasıl geçer? İşte tüm merak edilenler…

DUDAKTA UÇUK NEDEN ÇIKAR? DUDAKTAKİ UÇUK NASIL GEÇER?

DUDAKTA UÇUK NEDEN ÇIKAR? UÇUK VİRÜSÜ NEDİR?

Uçuk çıkmasına sebep olan herpes simpleks adlı virüs enfeksiyon oluşturabilmek açısından dudak ve ağız bölgesini uygun olarak görür ve tercih eder. Ancak bu sadece etki alanının dudak ve ağız bölgesiyle sınırlı olduğu anlamına gelmemektedir. Bazı kişiler üst dudak ile burun arasında bulunan üçgenimsi bölgede, burnun iç ve dış kısmında, boyun , çene kısmı ya da yanaklarda uçuklar meydana gelebilmektedir. Bünyesi ve bağışıklığı zayıf olan kimselerde yahut organ nakli geçirmiş kişilerde ve kanser hastalığı olan kimselerde gözlerde de uçuk meydana gelebilir. Oldukça tehlikelidir ve körlüğe dahi sebebiyet verebilir.

DUDAKTA UÇUK NASIL GEÇER? EN HIZLI UÇUK TEDAVİSİ...

Uçuğa neden olan virüslerin uyku halindeyken aktive olması nedeniyle yaralar ortaya çıkmadan önce dudak ve çevresinde yanma, uyuşukluk, kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtiler baş göstermeye başladığı andan itibaren bazı doğal ve bitkisel ürünlerle kabarcıklı yaralarla uçuk oluşmadan tedavi edilebilir. İşte bunlardan bazıları;

Sarımsak: Sarımsak parçası ezilerek kaşıntı gösteren bölgeye gün boyunca 4 ila 5 kere sürülebilir. Bal - arı sütü: Bal ve arı sütü karıştırılarak 2-3 kere kaşıntı olan bölgeye uygulanabilir. Vanilya yağı yahut özü: Karıncalanma ve kaşıntı hissedilen bölgeye vanilya özü veya yağı sürülebilir.

Tüm bu önlem ve tedavilere rağmen şiddetli olarak uçuk şikayetiniz sürüyorsa bir dağlık kuruluşuna başvurarak hekim muayenesinden geçmeniz önerilir.

UÇUĞA NE İYİ GELİR? UÇUK İÇİN DOĞAL VE BİTKİSEL ÖNERİLER NELERDİR?

Bağışlık güçlendirici bileşikler, antimikrobiyal ve Antiviral, antimikrobiyal ilaçlar uçuk tedavisinde oldukça etkilidir. Bu sayılanlardan bazıları uçuğa neden olan virüsün yayılmasına engel teşkil ederek sınırlandırılmasında rol oynar. Diğer tür ilaçlar ise meydana gelen enfeskiyonun nüksetmesini engller ve rahatsızlığı ve ağrıyı azaltır. Her sayılan yöntemler her rahatsızlığı yaşayan kişide aynı etkiyi göstermeyebilir. Ancak bazı doğal ürün ve besinler gelecekte olası uçuk rahasızlıklarını önlem olması yada mevcut uçuk rahatsızlıklarının tekrarlamasını önlemek için tercih edilebilir. Uçuk rahatsızlığına iyigelen doğal ve bitkisel ürün ve yiyecekler bazıları şunlardır;

Probiyotikler: Lahana Turşusu, elma sirkesi, Yoğurt gibi probiyotik açısından zengin yiyecekler bağışıklık sistemini doğal şekilde güçlendirir. Düzenli tüketilmesi uçuk oluşumu engeller.

E vitamini barındıran besinler: Tatlı patates, avokado, ayçiçeği çekirdeği, badem, ıspanak, zeytinyağı gibi E vitamini açısından zengin besinler olup uçuğun oluşturduğu rahatsızlıkları giderir ve antioksidan özellikleriyle iltihap oluşumunu azaltır.

Yüksek C vitamini barındıran besinler: Yeşil biber, kırmızı biber, brüksel lahanası, portakal, brokoli, çilek, greyfurt, kivi gibi doğal besinler bol miktarda C vitamini deposu olmakla birlikte bağışıklığı güçlendirmek ve uçuğun iyileşmesini hızlandırmak açısından kullanılabilir.

Çinko: Çinko, bağışıklığı azaltmak ve bağışıklığı arttırmak amacıyla kullanılabilecek önemli bir eser mineraldir. Alternatif tıp alanında yapılan çalışmalar sonucunda çinko oksit kreminin uçuğa neden olan oral herpes virüsü için etkili tedavi sağladığı belirtilmişti.

Aloe vera jeli: Aloe vera içeren jeller, dudakta ve cildin herhangi bir yerinde etkili olan uçuk gibi rahatsızlıkları tedavi etmede kullanılabilmektedir. Aloe vera, antioksidan vitaminler, enzimler, mineraller, yağ asitleri iltihabi – enfeksiyon gibi rahatsızlıkların azaltılmasında etkilidir.





EN İYİ UÇUK KREMİ

Uçuk tedavisinde en etkili olarak kullanılan krem türü içinde çinko barındıran çinko oksit kremleridir. Bu tür kremler kullanılırsa uçuk rahatsızlığı tedavisi hızlanmış ve yakınmalar hafifletilmiş olur.

UÇUĞA DİŞ MACUNU SÜRÜLÜR MÜ?

Sadece anekdot olarak kanıtlanan verşler diş macununun uçuklar üzerinde etkisi olduğunu söylemektedir. Bazı kimseler diş macununun uçuk üzerinde etkili olduğunu söylese de uzmanlar bu konu üzerinde araştırma yapmamışlardır. Diş macununa temizleme ve köpürme özelliği katan sodyum loril sülfat tahriş edici özelliği bulunmaktadır ve aft oluşumuna neden olabilen bir maddedir.

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