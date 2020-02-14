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! 136 yıl hapis, 1 milyon TL para cezası vardı! Suç makinesi 'de yakalandı...

haberi: 36 ayrı suçtan 136 yıl hapis cezası ve 1 milyon TL para cezası ile aranan suç makinesi 'de yakalandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan O.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 13:35 ABONE OL
Son dakika! 136 yıl hapis, 1 milyon TL para cezası vardı! Suç makinesi Mersin'de yakalandı...

Mersin'de, hakkında 36 ayrı suçtan 136 yıl hapis cezası ile 1 milyon TL para cezası bulunan O.S., yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri'ne bağlı ekipler, hakkında 36 ayrı suçtan 136 yıl hapis cezası ile 1 milyon TL para cezası bulunan O.S.'nin Akdeniz ilçesinde olduğunu belirledi. O.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

'Bilişim sistemleri veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından hükümlü olan O.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi

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Son dakika! 136 yıl hapis, 1 milyon TL para cezası vardı! Suç makinesi Mersin'de yakalandı...
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