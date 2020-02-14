Mersin'de 136 yıl hapis ve 1 milyon lira para cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Mersin'de, hakkında 36 ayrı suçtan 136 yıl hapis cezası ile 1 milyon TL para cezası bulunan O.S., yakalandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri'ne bağlı ekipler, hakkında 36 ayrı suçtan 136 yıl hapis cezası ile 1 milyon TL para cezası bulunan O.S.'nin Akdeniz ilçesinde olduğunu belirledi. O.S. yakalanarak, gözaltına alındı. 'Bilişim sistemleri veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından hükümlü olan O.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
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