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'de lüks cipe silahlı ! Yaralılar var

'de silahlı bir meydana geldi. Lüks cipte ilerleyen 4 kişi, sokak başında bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan olayda ölen olmazken 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye taşınırken diğer yandan polis saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.2.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 17:11 ABONE OL
Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı! Yaralılar var

Olay, Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde saat 14.30 sıralarından meydana geldi. Lüks ciple ilerleyen 4 kişi, Zarif Sokak başından bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu cipte bulunan Can D. ve Ergin G. isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan kendisini sokakta bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişiler taksi ile özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı! Yaralılar var
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