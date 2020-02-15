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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: "En son Konya'daki toplantıda beraberdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da cenazeye katıldı: "En son 'daki toplantıda beraberdik"

Cumhurbaşkanı , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı. Cenazede konuşan Başkan Erdoğan, ""Şu anda musallada bulunan merhum Alaaddin abimizle imam hatipte tanıştık. Aslında söylenecek her şeyi saygıdeğer müftümüz ifade ettiler, söylediler. Gerçekten duruşuyla din-i mübin-i İslam'a olan özellikle bağlılığı, sadakatiyle çok çok farklı bir insandı. Tabi geride bıraktığı ailesi ki kerimesi şu anda bizim aynı zamanda davada da yol arkadaşımız. Beraberce şu anda bu mücadeleyi de sürdürüyoruz. Fakat hocanın ifade ettiği o duruş hakikaten asil, tam bir İslam'a yakışan duruş ile son olarak 'daki toplantımızda beraber olduk" dedi. Şimdi de inanıyorum ki Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun. İnşallah sevgili Habibi'nin lüvaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri Haşr-ü cem eylesin." dedi.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: En son Konya'daki toplantıda beraberdik

Türkiye Cumhurbaşkanı , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: En son Konya'daki toplantıda beraberdik

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: En son Konya'daki toplantıda beraberdik

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda musallada bulunan merhum Alaaddin abimizle imam hatipte tanıştık. Aslında söylenecek her şeyi saygıdeğer müftümüz ifade ettiler, söylediler. Gerçekten duruşuyla din-i mübin-i İslam'a olan özellikle bağlılığı, sadakatiyle çok çok farklı bir insandı. Tabi geride bıraktığı ailesi ki kerimesi şu anda bizim aynı zamanda davada da yol arkadaşımız. Beraberce şu anda bu mücadeleyi de sürdürüyoruz. Fakat hocanın ifade ettiği o duruş hakikaten asil, tam bir İslam'a yakışan duruş ile son olarak 'daki toplantımızda beraber olduk" dedi. Şimdi de inanıyorum ki Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun. İnşallah sevgili Habibi'nin lüvaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri Haşr-ü cem eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: En son Konya'daki toplantıda beraberdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabutuna omuz verdiği Şahin'in cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: En son Konya'daki toplantıda beraberdik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: En son Konya'daki toplantıda beraberdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: En son Konya'daki toplantıda beraberdik
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