Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: "En son Konya'daki toplantıda beraberdik"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.