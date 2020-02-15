Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenazeye katıldı: "En son Konya'daki toplantıda beraberdik"

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda musallada bulunan merhum Alaaddin abimizle İstanbul imam hatipte tanıştık. Aslında söylenecek her şeyi saygıdeğer müftümüz ifade ettiler, söylediler. Gerçekten duruşuyla din-i mübin-i İslam'a olan özellikle bağlılığı, sadakatiyle çok çok farklı bir insandı. Tabi geride bıraktığı ailesi ki kerimesi şu anda bizim aynı zamanda davada da yol arkadaşımız. Beraberce şu anda bu mücadeleyi de sürdürüyoruz. Fakat hocanın ifade ettiği o duruş hakikaten asil, tam bir İslam'a yakışan duruş ile son olarak Konya'daki toplantımızda beraber olduk" dedi. Şimdi de inanıyorum ki Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun. İnşallah sevgili Habibi'nin lüvaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri Haşr-ü cem eylesin."