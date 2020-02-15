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Son dakika: Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu hakkında flaş gelişme!

'nda pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu ile ilgili son dakika gelişme! Edinilen son dakika habere göre; 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan ait yolcu uçağının pistten çıkması ile ilgili 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma kapsamında uçağın kaptan pilotunun ifadesi hastanede alınmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika: Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu hakkında flaş gelişme!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun ifadesi hastanede alınmaya başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uçağın 2 pilotu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor.

Son dakika haberi: Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı şoku: Kaptan pilot havada bilincini kaybetti.

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Son dakika: Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu hakkında flaş gelişme!
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