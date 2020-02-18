‘Engel insanın kafasındadır’

Polis memuru Emre Bedir'in geçtiğimiz günlerde oynanan Başakşehir- Beşiktaş maçında 15 yaşındaki doğuştan görme engelli Ömer Aydın'a adeta göz-kulak olarak maçı anlatması, tüm Türkiye'nin takdirini topladı. Ömer'in "Abi anlatır mısın?" ricasıyla bir spiker gibi maçı kendisine anlatan Bedir, Ömer'le tanışmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Engeller insanın kafasındadır. Sürekli soru soran ve çok heyecanlı, akıllı bir çocuk. Onun heyecanı benim de aynı heyecanla maçı kendisine anlatmamı sağladı" şeklinde konuştu.







'İNSANLIK VAZİFESİ'

Bedir'in SABAH'a yaptığı açıklama şöyle: "Ömer'e maç anlatmak benim için büyük bir zevkti. Ben Ömer'i çok sevdim ve yalnızca insanlık vazifemi yaptım. Kendisi çok heyecanlı ve akıllı bir çocuk. Maç esnasında olan biten en küçük kıpırtıyı fark etti ve tepki verdi. Bana sürekli sorduğu, 'Şimdi ne var?', 'Hangi futbolcuya top geldi?' sorularının hepsini heyecanlı bir şekilde maçı yaşayarak anlattım. Beşiktaş gol pozisyonuan girdiğinde bizzat kendisi de seyirciyle beraber hop oturup hop kalktı. Onun heyecanı ve enerjisi benim de aynı heyecanla maçı kendisine anlatmamı sağladı. Ömer ile beraber maçı izlemek çok güzel bir anı oldu benim için ve çok mutlu hissettim. Engeller insanların kafasındadır. Ben yalnızca insanlık vazifemi yaptım. Koyu Beşiktaş taraftarı olduğu için takımı gol yediğinde söylemek istemedim. Ama Ömer seyircilerin tepkisinden durumu hemen anladı ve kızmaya başladı. Takımına o kadar bağlı ki Beşiktaş yenilince morali çok bozuldu. İnşallah bir gün bu sefer görevli olarak Ömer'e Beşiktaş'ın bir maçını anlatırım."

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