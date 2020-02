Sevgilisini öldürdü, canlı yayında "O benim ablam" dedi

Afyonkarahisar'ın Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan Dursiye Sağlam (40), çalıştığı iş yerinden 11 Şubat gecesi saat 24.00'te çıktı. Sağlam'dan haber alamayan yakınları polise başvururken üzerinden bir hafta geçmesi üzerine kendisinden haber alınamayınca, kayıp kadının kızı Müge Anlı'ya başvurdu.

Programda, Dursiye Sağlam'ın gece iş çıkışı ailesi ile olan sorunundan dolayı konuştuğu Ahmet C. isimli kişiye ulaşıldı. Canlı yayına bağlanan Ahmet C., Müge Anlı'ya; "Dursiye Hanım, benim ablam. Aramızda abi-kardeş ilişkisinden başka bir şey yok." dedi.



İddialara göre, yıllarca konuştuğu Sağlam'a abla diye hitap eden Ahmet C.'nin şüpheli davranışlarından dolayı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından sorguya çekildiği esnada her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ı Afyonkarahisar'a 5 kilometre uzaklıktaki Sülümenli kasabası yakınlarında ölü buldu.

