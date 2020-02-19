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! Şişli'deki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! İtiraflar tüyler ürpertti...

! Şişli'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Orwunnah cinayeti ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Esenyurt'ta yakalanan katil zanlıları ifadesinde uyuşturucu ticaretini gerekçe gösterdi. Şüpheli Sandro M.'nin olay günü arkadaşı Jonathan C. ile birlikte Orwunnah'nın evine gittiklerini kabul etti. Katil zanlısı, Eşim hamile bana olan 1200 dolar borcunu öde dedim. Kabul etmeyince elleri ve ayaklarını bağlayarak işkence edip öldürdük" dedi. Öte yandan cinayetin hemen ardından çekilen görüntüler de ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 14:25 ABONE OL
SON DAKİKA! Şişli'deki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! İtiraflar tüyler ürpertti...

Şişli'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Orwunnah (32) cinayetinde Brezilya uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cinayet sonrası ellerinde televizyonla çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

HIRSIZLIK YAPTILAR

Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı caddesi, Emek 1 Sokak'ta 8 Şubat'ta meydana gelen olayda bir süredir haber alamadığı kiracısının evine giden ev sahibi içeri girdiğinde Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un elleri ve ayakları bağlandıktan sonra bıçakla öldürülmüş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede gece kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğrenilen Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un evinden 2 adet altın kolye, cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolunun çalındığı belirlendi. Detaylı incelemelerde cinayetin iki gün önce işlendiği ortaya çıktı.

ESENYURT'TA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptığı çalışmada Jonathan C.(28) Esenyurt'ta bir rezidansta gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin devamında dün gerçekleştirilen operasyonla Sandro M.(32) yakalandı.

Nijeryalı DJ cinayetini şüphelileri kamerada | Video

UYUŞTURUCU TİCARETİ İDDİASI

Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde Sandro M.'nin cinayeti işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, Emmanuel İfeanyi Orwunnah ile uyuşturucu ticareti yaptıkları söyledikleri öğrenildi.

"EŞİM HAMİLE, BORCUNU ÖDE"

Şüpheli Sandro M.'nin olay günü arkadaşı Jonathan C. ile birlikte Orwunnah'nın evine gittiklerini kendisine "Eşim hamile bana olan 1200 dolar borcunu öde" dediği DJ'in bunu reddetmesi üzerine kendisiyle boğuştuklarını ardından Nijeryalı Dj Emmanuel İfeanyi Orwunnah ellerini ve ayaklarını domuz bağıyla bağlayarak işkence ettikleri ardından öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheli Sandro M.'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranmasının olduğu ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Brezilya uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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SON DAKİKA! Şişli'deki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! İtiraflar tüyler ürpertti...
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