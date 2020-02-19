Nijeryalı DJ cinayetini şüphelileri kamerada | Video

Şişli'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Orwunnah (32) cinayetinde Brezilya uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cinayet sonrası ellerinde televizyonla çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.